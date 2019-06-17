قائمة تواصل العطاء الفائزة بالغرفة التجارية تتعهد ببداية تنفيذ برنامجها الانتخابي

تعهدت قائمة تواصل العطاء التي فازت باكتساح، أمس، في انتخابات الغرفة التجارية بالغربية بالبدء فورا في تنفيذ برنامجها الانتخابي، الذي أعلنت عنه قبل الانتخابات.

وقال أبو شادي السيد، لـ«الشروق»، إنه لم تكن وعودا انتخابية ولكنه برنامج شامل سنعمل على تطبيقه بمجرد اكتمال هيئة النقابة بتعيين 8 آخرين من الجهة المختصة.

وأشار إلى أننا بدأنا بالفعل على إعداد قوائم بالمستشفيات للتعامل معها لتوفير عناية طبية للتجار وأسرهم أسوة بباقي النقابات على أن يتحمل التاجر جزءًا بسيطًا من تكاليف العلاج، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق مع متخصصين لعقد ندوات للتجار لشرح كيفية التعامل مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية وشرح القوانين الجديدة لتجنب مخالفة القانون.

وأوضح إبراهيم جابر أبو سمك، أننا سنسعى جاهدين لتنمية المشروعات الصغيرة ودعمها من خلال جمعية خدمات التجار مع فتح آفاق جديدة أمام الشباب لتوفير فرص عمل وتدريب بالمجان أو بأسعار مخفضة لإعادة المهن والحرف التي كادت تندثر لسابق عهدها حتى يستطيع الشاب كسب رزقه وإعالة أسرته.

وأشار محمد جابر الزهيري إلى سعي النقابة لخفض سن التاجر الذي يستحق المعاش أسوة بباقي العاملين بالدولة مع العمل على توطيد العلاقات بين التجار وزيادة حجم التبادل التجاري بين التجار وبعض الدول من خلال الغرفة، خاصة أن المحافظة تتميز بصناعات فائقة الجودة ويمكن تصديرها

وأضاف محمد انور مصلح اننا نسعى لحماية التاجر والمستهلك في أن واحد وبالتالي الوقوف بجانب الدولة ومساعدة الشباب وتوفير السلع الغذائية والقضاء على الاحتكار لتمارس بذلك الغرفة دورها الخدمي والوطني في آن واحد، ولذلك فإننا سنحرص على عقد اجتماع دوري لكل شعبة للوقوف على المشكلات والعمل على سرعة حلها.