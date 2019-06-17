فنانين ومثقفين من 25 دولة يناشدون ماكرون بحماية اللغة الفرنسية

ناشد 100 مثقف وعالم وفنان، من 25 دولة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للتحرك لحماية اللغة الفرنسية من استعمار «الإنجلو-أمريكي»، كما وصفوه، وذلك في بيان رسمي نشرته صحيفة «لوباريسيان-اوجوردوي»مساء الأحد.

شارك في التوقيع على البيان، عالم الاجتماع السويسري جان زيجلر، والكاتب الفرنسي ديدييه فان كوويلار، والمطرب الفرنسي بيار بيري، والمغربي الفرنسي طاهر بن جلون، والمغني الكندي زاكاري ريشار.

وكتب الموقعون في البيان «أن اللغة الفرنسية في وضع سيء، وهي تختنق بفعل اللغة الأنجلو-أميركية، ويشهد استخدامها تراجعا بسبب هذه اللغة التي باتت مألوفة أكثر».

وبالتزامن مع حلول الذكرى الـ79 للجنرال الفرنسي شارل ديجول، التي تُحل غدًا 18 يونيو، طلب الموقعون من فرنسا؛ أكبر مساهم مالي في المنظمة الدولية للفرنكفونية، أن تقتدي بأثر روح المقاومة، وتعمل على حماية اللغة الفرنسية، من «الإستعمار الأنجلو-أميركي»، داعين الرئيس الفرنسي إلى يصبح القدوة في ذلك، من خلال تخليه عن استخدام اللغة "الأنجلو-أميركية" في زيارته الخارجية وكذلك التخلي عن الاستخدام المسيء للغة الأنجلو-أميركية في فرنسا ذاتها، منتقدين استخدامه اللغة الإنجليزية في القمة الأخيرة للفرنكفونية التي عُقدت في شهر أكتوبر الماضي.

وعبر الموقعون عن رفضهم عن جعل اللغة الأنجلو-أميركية لغة رسمية ثانية للامة، وطلبوا بوضع حد للمشروع الذي يزعم تدريس مواد عامة في المؤسسات التربوية باللغة الأنجلو-أميركية".

وقال الموقعون في بيانهم «إذا لم يتمكن من سبق "كيبك" كمرجع عالمي للدفاع عن الفرنسية، على الأقل دعنا نستلهم من روحها القتالية والتخلي عن سلوكياتنا الخانعة».

وكان ماكرون أثناء حملته الانتخابية، رفع شعار «الدفاع عن الفرنسية في إطار التعددية اللغوية».