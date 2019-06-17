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وجه الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، التحية لدار الإفتاء المصرية على الجهود الجبارة التي تبذلها في ملف مكافحة الأفكار المتطرفة، وتفكيك مفاهيم التشدد والإرهاب.

وأشاد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، بدور الإفتاء في التصدي للمتنطعين في الدين الذين يفتحون الباب للتطرف والتشدد.

وأشار إلى مواصلة الدار تأكيدها أن المساس بالأوطان كالمساس بالأديان والإيمان، واستمرارها في مواجهة الفتاوى الغربية والتي لا تليق بالإسلام والمصريين مثل فتوى «استعمال شطاف الحمام في نهار رمضان يبطل الصيام».

وأضاف أن الإفتاء تلعب دورًا بالغ الأهمية يجب شكرها عليه، معبرًا عن أمنياته بأن تكون كل أجنحة المؤسسات الدينية بهذا المستوى.

ولفت إلى أهمية التعاون بين الإفتاء وكل مؤسسات الدولة المعنية على رأسها الجامعات المصرية التي تضم حوالي 2 مليون طالب وطالبة تستهدفهم الجماعات المتشددة، موضحًا: «أتمنى المجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالي، يقررون فتح الجامعات أمام رجال الإفتاء لتنوير الطلاب بالمفاهيم الصحيحة للدين».