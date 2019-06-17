وزيرة الصحة الألمانية: مظاهرات حماية المناخ جرس تنبيه لجيل صناع القرار

ذكرت وزيرة الصحة الألمانية سفينيا شولتسه أن مظاهرات "أيام الجمعة من أجل المستقبل" التي تطالب باتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية المناخ "جرس تنبيه لجيل صناع القرار".

وقالت السياسية المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين: "أرى أنه من الجيد للغاية أن يتحدث اليوم مجددا جيل، يُقال إنه غير سياسي، ويخرج إلى الشوارع... سنأخذ احتجاج الشباب بعين الاعتبار خلال المؤتمرات أيضا".

ويجتمع نحو ثلاثة آلاف خبير مناخ تابعين للأمم المتحدة بداية اليوم في مدينة بون الألمانية وعلى مدار عشرة أيام للإعداد لقمة المناخ رفيعة المستوى التي تعقدها الأمم المتحدة في تشيلي في ديسمبر المقبل، والتي ستضم قادة وصناع قرار وناشطين.

ومن أكثر الموضوعات الخلافية التي سيتطرق إليها مؤتمر بون ما يسمى بآليات سوق تطبيق اتفاقية باريس لحماية المناخ، والتي تتعلق بإمكانية تمويل دول لإجراء حماية المناخ في دول أخرى على أن تقلل في المقابل إجراءاتها الخاصة في هذا الشأن.

وقالت شولتسه: "من المهم بالنسبة لنا أن نحقق عند تطبيق آليات السوق طموحات مرتفعة ونتجنب ازدواج المدفوعات. التجارة العالمية في حقوق الانبعاثات يتعين أن تؤدي إلى حماية مناخ أكثر وليست أقل".

ويُقصد بازدواج المدفوعات مخاوف تتعلق باحتمالية دفع تكاليف خفض الانبعاثات الكربونية مرتين: مرة في البلد الذي يصدر الانبعاثات، ومرة في البلد الذي يُجرى تمويل إجراءات حماية المناخ به.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة "جرينبيس" المعنية بحقوق الإنسان، مارتن كايزر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه ينظر إلى هذا النوع من التجارة بانتقاد، وأضاف: "يتعين على كل دولة أن تتحمل مسؤوليتها بنفسها في تنفيذ أهداف المناخ باتفاقية باريس، وتقلص من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون لديها".