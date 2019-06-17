ارتفاع ودائع العملات الأجنبية في بنوك كوريا الجنوبية خلال شهر مايو

أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الاثنين، ارتفاع ودائع العملات الأجنبية لدى البنوك في كوريا الجنوبية خلال مايو الماضي، على خلفية سعى الأفراد والشركات إلى توسيع مدخراتهم بالعملات الأجنبية في ظل ضعف العملة المحلية.

وبحسب بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي الصادرة اليوم بلغ إجمالي الودائع المصرفية بالعملات الأجنبية بنهاية مايو الماضي 65.61 مليار دولار بزيادة قدرها 2.41 مليار دولار عن الشهر السابق.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، عن بيان للبنك المركزي القول "زادت قيمة الودائع (الأجنبية) حيث تأخرت الشركات المحلية في تغيير أرصدتها من العملات الأجنبية إلى العملة المحلية على أمل زيادة سعر التحويل، في حين حرص الأفراد على زيادة مدخراتهم بالعملات الأجنبية".

ووصلت الودائع المقومة بالدولار إلى 55.65 مليار دولار بنهاية مايو الماضي بزيادة قدرها 2.19 مليار دولار عن أبريل الماضي.

في حين أظهرت البيانات تراجع ودائع الين الياباني بشكل طفيف إلى ما يعادل 3.87 مليار دولار مقابل 3.96 مليار دولار خلال الفترة نفسها.