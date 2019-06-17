التعادل السلبي يصعد بإسبانيا والصين للدور الثاني في مونديال السيدات

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لحق منتخبا إسبانيا والصين بقافلة المتأهلين للدور الثاني (دور الستة عشر) ببطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات بتعادلهما السلبي اليوم الاثنين في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول للبطولة المقامة حاليا في فرنسا.

ورفع كل من المنتخبين رصيده إلى أربع نقاط ليحافظ المنتخب الإسباني على موقعه في المركز الثاني بفارق خمس نقاط خلف نظيره الألماني وبفارق الأهداف فقط أمام المنتخب الصيني.

وبهذا يخوض المنتخب الإسباني فعاليات دور الستة عشر للبطولة للمرة الأولى حيث انتهت مشاركته الوحيدة السابقة في بطولات كأس العالم للسيدات بالخروج من الدور الأول (دور المجموعات) وذلك في النسخة الماضية عام 2015 بكندا.

وتأهل المنتخب الصيني للدور الثاني بعدما ضمن إحدى البطاقات التي تمنح لأفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الستة.