فصائل معارضة سورية تنفي قصف بلدة تحت سيطرة القوات الحكومية في ريف حلب

نفى قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش السوري الحر، قيام فصائل المعارضة بقصف بلدة في ريف حلب الجنوبي ليل الأحد/الاثنين.

وقال القائد العسكري، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "غرفة العمليات المشتركة التابعة لفصائل الجيش السوري الحر في مناطق ريف حلب الجنوبي، نفت أنها قصفت أي منطقة تحت سيطرة القوات الحكومية في ريف حلب، وأكدت أن ما تم تناقله من قبل وسائل إعلام تابعة للنظام حول قصف بلدة الوضيحي بريف حلب الجنوبي، هو عار عن الصحة تماما".

وأضاف القائد العسكري :"لدينا معارك عنيفة في ريف حماة وإدلب مع القوات الحكومية والمجموعات الموالية لها، وليس لدينا مصلحة بفتح جبهة جديدة حالياً ضد القوات الحكومية. وقد رصدت سرايا المدفعية التابعة لغرفة العمليات المشركة إطلاق قذائف من مناطق تسيطر عليها القوات الحكومية واستهدفت بلدة الوضيحي".

وكانت وكالة الأنباء الحكومية السورية (سانا) ذكرت أمس أن "12 شخصا قتلوا وأصيب 15 آخرون إثر اعتداء المجموعات المسلحة بالقذائف على قرية الوضيحي في ريف حلب الجنوبي".