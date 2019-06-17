ضبط 10 ألف قطعة ألعاب أطفال غير مطابقة للمواصفات بالهرم

تمكن ضباط مباحث التموين بالجيزة، من القبض على صاحب شركة استيراد وتصدير، لاتهامه باستيراد كمية من ألعاب الأطفال، غير مطابقة للمواصفات القياسية، وضبط بحوزته 10416 قطعة ألعاب بالهرم.

ووردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد باستيراد "حسين. ش " صاحب شركة استيراد وتصدير بالهرم، لعاب الأطفال غير مطابقة للمواصفات القياسية، والمرفوضة من قبل الهيئة العامة للرقابة، وطرحها للبيع بالأسواق.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وضبط بحوزته 10416 قطعة من الألعاب غير مطابقة للمواصفات القياسية، حرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.