قائد الدفاع الجوي الإيراني: أحلام الأعداء في المنطقة لن تتحقق

قال قائد قوات الدفاع الجوي الإيراني، إن "أحلام الأعداء في المنطقة لن تتحقق"، بحسب ما نقلته وكالة الانباء الايرانية (إرنا) عنه اليوم الاثنين.

وأضاف علي رضا صباحي فرد، أثناء قيامه بزيارة تفقدية للوحدات في منطقة الدفاع الجوي شمال غربي البلاد، شهيد برادري، وتقييم الاستعداد القتالي للوحدات: "سوف يمنون بالفشل والهزيمة من أي طريق يدخلون".

وأشاد قائد قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش بالجهد الذي يبذله الدفاع الجوي في شمال غرب البلاد، وقال إن منطقة الدفاع الجوي شمال غربي البلاد "تعتبر واحدة من أكثر المناطق الحساسة في الدفاع الجوي، حيث ترصد باستمرار تحركات الأعداء".

وقال إن "أنظمة الرادار والصواريخ والمدفعية في منطقة الدفاع الجوي لشمال غربي البلاد على استعداد تام لرصد أي تحرك للعدو".