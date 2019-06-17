أحمد علي: مواجهة زيمبابوي صعبة وصلاح لاعب كبير

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أبدي أحمد على مهاجم المنتخب الوطني سعادته بالفوز الذي حققه منتخب الفراعنة على حساب نظيره الغيني مساء الأحد في أخر التجارب الودية قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا.

وقال أحمد علي في تصريحات صحفية بعد المباراة إن لاعبي المنتخب اجتهدوا طوال الفترة الماضية والتزموا بشكل كامل بالتدريبات والمعسكر المغلق الذي أقيم في برج العرب.

وأضاف أن زميله محمد صلاح لاعب كبير وهو أحد أهم نجوم العالم حالياً وقاد فريقه ليفربول للفوز بدوري أبطال أوروبا ويوجه له النصائح كثيراً.

وأوضح أن بطولة أمم أفريقيا ستكون صعبة للغاية خاصة المواجهة الأولي أمام زيمبابوي في افتتاح منافسات المجموعة الأولى، ونحن قادرون على تخطي الصعاب والتأهل لدور الــ16.

وحقق المنتخب فوزًا معنويًا على ضيفه الغيني 3 / 1 في إطار استعداداتهما لمنافسات بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.