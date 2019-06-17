زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي يتهم إيران بالتصرف على أساس التنفيس عما تواجهه

اتهم زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، إيران، بالتصرف على أساس التنفيس عما تواجهه .

وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الاخبارية، دافع ماكونيل عن موقف الرئيس الامريكي، دونالد ترامب تجاه طهران، بعد أن أعلنت أنها ستتجاوز سقف إنتاجها من اليورانيوم، وإعلانها عن بدء العد التنازلي لـ 10 أيام لإنتاج 300 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" عن ميتش قوله اليوم الاثنين: "إننا نضغط عليهم بشدة من خلال العقوبات".

وكان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أعلن في وقت سابق اليوم إن بلاده ستتخطى مستوى 300 كجم من اليورانيوم المخصب في غضون عشرة أيام، مما ينطوي على إمكانية انتهاك اتفاقية 2015 المهمة للمرة الأولى وهى الاتفاقية التي كانت تستهدف منع إيران من تطوير أسلحة نووية.