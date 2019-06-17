أكد عماد النحاس، المدير الفني لنادي المقاولون العرب، أنه لا يمانع تولي تدريب نادي الزمالك مستقبلا، في حال لم يكن لدى مسؤوليه أزمة في انتماء مدربهم للنادي الأهلي.

وقال النحاس في تصريحات تلفزيونية مساء أمس الأحد: "أنا مدرب محترف، وبالتالي لا يوجد أزمة فيما يخص وجود عروض لي لتدريب الأهلي أوالزمالك، والقبول أو الرفض سيكون له أسبابه".

وتابع "لا يوجد أي مشكلة في تدريب الأهلي أو الزمالك بناء على العرض، مشيرًا لي رأي في ما يخص تدريب الأبيض، إذا وافق مسؤوليه على أن يتولى القيادة الفنية لفريقهم منتمي للأهلي فلا يوجد مشكلة".

وأوضح "مباراة المقاولون مع الأهلي مهمة جدا وسوف تحدد بشكل كبير ملامح الدوري، المباراة صعبة، عندما تواجه الأهلي يجب أن تستعد بالشكل الأمثل".

وأضاف "أمامنا أكثر من 4 أسابيع للإستعداد، هناك معسكرات في القاهرة والإسكندرية، سألعب من أجل المكسب بكل تأكيد، الجميع توقع أننا فقدنا الدافع بعد فقدان المركز الرابع".

وأستكمل "ألعب لمصلحة المقاولون ونفسي وليس للأهلي والزمالك، حاليا نحن لسنا تحت أي ضغوط، وبالتالي سندخل المباراة بدون توتر عصبي".

وشدد "الأمور أصبحت صعبة بالتأكيد فيما يخص العمل كمدرب عام من جديد إلا إذا تعلق الأمر بالنادي الأهلي، من الممكن أن العاطفة هي التي تسيطر".

واختتم " الأهلي عندما يجد أحد أبنائه ناجحين يتركه يعمل، لكن بالطبع لو تم طلبي للعمل في الأهلي بنسبة كبيرة سوف أذهب".