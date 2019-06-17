بث فيديو جديد للنشيد الوطني التايلاندي بعد شكاوى بوذية

بدأت الحكومة التايلاندية في بث فيديو موسيقي جديد للنشيد الوطني على شاشات التلفزيون اليوم الاثنين بعد شكاوى من عدم وجود رهبان بوذيين في نسخة سابقة.

ويبدأ الفيديو الجديد، الذي تزيد مدته قليلا عن الدقيقة الواحدة، بلقطة لتمثال كبير للمعبود بوذا يتبعها لقطة لرهبان بوذيين يجمعون الصدقات في الشارع.

وتهدف النسخة الجديدة إلى إرضاء شكوى مقدمة من مجموعة محلية للدفاع عن البوذية تصف البوذيين بأنهم "قوة الأمة". وقالت المجموعة إن الفيديو الذي صدر الشهر الماضي أظهر تنوعا في البلاد، لكنه لم يظهر ممثلين للبوذية.

واشتكت المجموعة من أن الفيديو ركز بشكل أكبر على المسلمين، الذين يشكلون نحو 5% من السكان البالغ تعدادهم 69 مليون نسمة، في حين أن البوذيين يمثلون 95% من سكان تايلاند.

ولا يوجد توتر واسع النطاق بين البوذيين والمسلمين في تايلاند. ويوجد نزاع بين المجموعتين في أقصى جنوب البلاد حيث يمثل المسلمون غالبية السكان. وأودى التمرد الانفصالي في المنطقة بحياة أكثر من 6700 شخص منذ عام 2004 .

وسوف يتم بث الفيديو على جميع القنوات التلفزيونية في تايلاند مرتين يوميا.