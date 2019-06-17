ينظم نادي القصة بالمعادي، ندوة لمناقشة رواية «بيت السناري»، للكاتب والروائي د. عمار على حسن، وذلك في الساعة الخامسة، يوم 6 يوليو، بمركز الهالة الثقافي، في 26 شارع 261 بالمعادي الجديدة.

تلتقط هذه الرواية حكاية غريبة منسية من تاريخ مصر، لم تأت الكتب والحوليات على ذكرها إلا عبر سطور قليلة، فنفخ فيها الكاتب من خياله، و حصيلة إطلاعه، و فهمه لتأثير الماضى في الحاضر، ليُبدع من كل هذا سردا يعانق التاريخ فيه الفن، ويتضافر الجمال مع المعرفة.

إنها ليست فقط رواية عن عُمران بيت رائع، ولا عن رجل عجيب، أحب الحياة والسكينة وجارية فاتنة، فعاش مطاردا، ومات غريبا، دون أن يتبدد سحره، وينجلى غموضه، بل هى أيضا حكاية مجتمع يقاوم الضياع.

عمار علي حسن، كاتب وباحث في العلوم السياسية بمصر، تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، عام 1989، وحصل على الدكتوراه في العلوم السياسية عام 2001، لديه عدة مؤلفات سياسية مهتمة بالجماعات الإسلامية في مصر والوطن العربي، كما لديه عدة مؤلفات قصصية وروائية، وحصل على جوائز عربية ومصرية في القصة القصيرة، كما حصل على نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية، أثناء تأديته الخدمة العسكرية كضابطا احتياطيا بالجيش المصري.