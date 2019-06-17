موجيريني تدعو لضبط النفس على خلفية الأحداث في خليج عمان

دعت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، اليوم الإثنين، لتهدئة الوضع بعد الهجوم على ناقلات النفط وعدم التصعيد في المنطقة.

وقالت موجيريني قبل اجتماعات وزراء الشؤون الخارجية للدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (اَكي) الإيطالية، إنني "أدعو الجميع إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس على خلفية الأحداث في خليج عمان".

وأكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنها ستبحث مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قضايا متعلقة بالصراع الإسرائيلي – الفلسطيني والتوترات في الخليج والعلاقات الثنائية بالإضافة إلى قضايا إقليمية ذات اهتمام مشترك.

وأعلن الاتحاد الأوروبي عن رغبته في التأكيد مرة أخرى تمسكه بخيار الدولتين لحل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني في مواجهة خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، وبالإضافة إلى التوترات في الخليج والصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، سيناقش الوزراء أيضا الوضع في السودان حيث من المنتظر صدور إعلان يحدد ملامح الموقف الأوروبي.