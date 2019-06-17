الرئاسة: زيادة التبادل التجاري بين مصر وبيلاروسيا 4 أضعاف آخر عامين

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مواقف بيلاروسيا كانت داعمة لمصر في أعقاب 2013، واصفًا العلاقات بين البلدين بأنها متزنة وتشهد توافقًا كبيرًا في الرؤى السياسية والاقتصادية.

وأضاف في تصريح لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الاثنين، أن زيارة الرئيس البيلاروسي إلى القاهرة في يناير 2017، فتحت آفاقًا للتعاون التجاري والاستثماري والاقتصادي بين البلدين.

وتابع أن تلك الزيارة بلورت الإرادة السياسية من الجانبين لزيادة التبادل التجاري بين مصر وبيلاروسيا، والذي تضاعف حجمه 4 مرات خلال العامين الماضيين، معقبًا: «ما زال حجم التعاون الاقتصادي لا يرتقي للطموحات لكن هناك خطط للتطوير جار العمل عليها».

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة البيلاروسية مينسك، اليوم الاثنين، في زيارة رسمية تستغرق يومين، يلتقي خلالها نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ويعقد عدة لقاءات مع كبرى الشركات والشخصيات الهامة.

وزار السيسي النصب التذكاري وسط مراسم الاحتفال الرسمية لاستقباله خلال زيارته إلى بيلاروسيا والتي تعد الأولى لرئيس مصري بعد استقلالها.