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شاهد.. محاولة تهريب 4 آلاف سلحفاة إلى روسيا داخل شحنة ملفوف

دينا النجار
نشر فى : الإثنين 17 يونيو 2019 - 1:14 م | آخر تحديث : الإثنين 17 يونيو 2019 - 1:14 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مقطع فيديو يوضح ضبط السلطات الروسية محاولة لتهريب 4 آلاف سلحفاة إلى روسيا داخل شحنة ملفوف.

واحتجز موظفو الجمارك في مقاطعة أورينبورج الروسية، يوم السبت الماضي، شاحنة حاول سائقها أن يدخل بشكل غير شرعي من كازاخستان إلى روسيا أكثر 4 آلاف من السلاحف الآسيوية.

وقالت مسؤولة الجمارك لشؤون الاتصالات مع وسائل الإعلام، إيرينا ستاروستينا، إن 4100 سلحفة كانت داخل 24 حقيبة، مضيفة أن الحيوانات كانت مخفية داخل 7 أطنان من الملفوف.

وتتجاوز قيمة السلاحف الـ5 ملايين روبل بما يعادل 77664 دولارا أمريكيا، وتخضع السلاحف الأرضية من آسيا الوسطى لاتفاقية التجارة الدولية للحيوانات المهددة بالانقراض.


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