الصحة تطلق المرحلة الثالثة من حملة «حقك تنظمي» بـ10 محافظات

أطلقت وزارة الصحة، ممثلة في قطاع السكان وتنظيم الأسرة، المرحلة الثالثة من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة تحت شعار "حقك تنظمي" بـ10 محافظات على مستوى الجمهورية في الفترة من 15 وحتى 26 يونيو الجاري.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن المحافظات التى سيتم إطلاق الحملة بها هي "كفر الشيخ، وبنى سويف، وسوهاج، وأسوان، والمنوفية والقاهرة، والسويس، والإسماعيلية، والأقصر، والبحر الأحمر"، لافتة الى أن بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل، ورفع وعى المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة.

وأضافت أن نتائج هذه الحملات ستعمل علي تحسين المؤشرات من خلال زيادة معدل الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة وخفض معدل الانجاب بما ينعكس بشكل مباشر علي تحقيق التنمية الشاملة وتحسين الخدمات المقدمة ورفع جودة الحياة للمواطن المصري في اطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

من جانبها، أوضحت رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة سحر السنباطي، أن الحملة تتضمن تنفيذ 510 ندوة خارجية بـ 210 إدارة بالقري المستهدفة على مستوى العشر محافظات، خلال الفترتين الاولى يتم تنفيذها في الفترة من 15 وحتى 19 يونيو، والثانية سيتم تنفيذها في الفترة من 22 وحتى 26 يونيو العام الحالي، لافتةً إلى أن جميع الندوات تدور حول مفهوم تنظيم الأسرة ومردوده علي صحة الأم و الطفل والمجتمع ومخاطر الحمل المتكرر والمتقارب والمبكر والمتأخر، وفوائد المباعدة بين الولادات، وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن تنظيم الأسرة والرد علي الشائعات.

وأضافت السنباطي أنه تم توحيد الرسالة الإعلامية علي مستوي الجمهورية بمشاركة رجال الدين الإسلامي والمسيحى والقادة المجتمعيين، والتي تستهدف الفئات المختلفة من الجمهور، موضحة أن تلك الحملة تأتي ضمن أنشطة عديدة ينفذها قطاع السكان وتنظيم الأسرة ضمن مبادرة (أيامنا أحلى) والتي بدأ القطاع بتنفيذها منذ شهر ديسمبر 2018.