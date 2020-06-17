الذهب يتراجع عالميا مع صعود الأسهم بدعم آمال التعافي الاقتصادي

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء مع عودة شهية المستثمرين للمخاطرة وانتعاش أسواق الأسهم، بدعم تجدد الآمال في تعافي الاقتصاد العالمي من التداعيات السلبية لأزمة تفشي جائحة فيروس (كورونا) المستجد.

وانخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس بنسبة 0.43% مسجلة 1729 نقطة، كما تراجع سعر التسليم الفوري بنحو 0.40% عند 1719 نقطة، وساهم نمو قياسي في مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة خلال شهر مايو الماضي حسبما كشفت البيانات الاخيرة في تدعيم التقديرات حول قرب انتهاء موجة الركود التي أصابت الاقتصاد الأمريكي في اعقاب تفشي جائحة كورونا.

كما أعلن الفيدالي الأمريكي أنه سيبدأ اليوم شراء سندات الشركات الأمريكية من السوق الثانوية ضمن البرنامج الذي تم الإعلان عنه في مارس، مشيرا إلى إنه سيتم توسيع البرنامج ليتم الشراء مباشرة من الشركات المصدرة وليس فقط من الصناديق المتداولة في البورصة

وأشار بيان الفيدرالي إلى أنه سيقوم بإنشاء محفظة سندات الشركات التي تلبي معايير الفيدرالي الحالية بشأن الحد الأدنى للتصنيف الائتماني وأجل السداد الأقصى وغيرها من المعايير.

على صعيد العملات، استقر مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات - عند 96.912 نقطة.