 الصحة تنفي تلقي 200 ألف طلب للتبرع بـ«بلازما المتعافين» - بوابة الشروق
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الصحة تنفي تلقي 200 ألف طلب للتبرع بـ«بلازما المتعافين»

منى زيدان
نشر في: الأربعاء 17 يونيو 2020 - 3:17 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 يونيو 2020 - 3:19 ص

نفت وزارة الصحة، ما تم تداوله علي صفحات السوشيال ميديا، بوجود أكثر من 200 ألف طلب من المتعافين من فيروس كورونا المستجد، للتبرع ببلازما الدم.


وأكدت الوزارة أنها تلقت أكثر من 200 الف طلب تسجيل للتبرع بالدم، عبر حملة التبرع بالدم مع فيسبوك.

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