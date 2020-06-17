إيطاليا تحتفل بالذكرى الـ 50 على مباراة القرن أمام ألمانيا

احتفل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء بمرور خمسين عاما على ما أطلق عليها "مباراة القرن" والتي جمعت بين منتخبي إيطاليا وألمانيا الغربية السابقة في الدور قبل النهائي بكأس العالم 1970 وانتهت بفوز إيطاليا 4 / 3 .

وكانت المباراة قد أقيمت على ملعب "أزتيكا" في العاصمة المكسيكية، مكسيكو سيتي، وجرى بثها في أوروبا في ليل 17 / 18 من يونيو حينها.

وبعدها خسر المنتخب الإيطالي في المباراة النهائية أمام نظيره البرازيلي 1 / 4 .

وقال جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي :"مباراة إيطاليا أمام ألمانيا أدرجت بجدارة ضمن أساطير عالم كرة القدم، وتشكل جزءا أصيلا في ثقافة بلادنا."

وأضاف :"إلى جانب المشاعر المرتبطة بالنتيجة على أرض الملعب، تشكل مباراة القرن استعراضا لقدرات الإيطاليين على تقديم ما لا يمكن توقعه، وكذلك المثابرة والموهبة. لذلك فإن إحياء ذكرى تلك المباراة وتكريم هؤلاء الأساطير هو تكريم لإيطاليا ككل."

وأطلق الاتحاد الإيطالي حملة عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، للاحتفال بذكرى المباراة، وسينشر مقابلات مع لاعبي المنتخب الإيطاليا السابقين، وكذلك مقطع فيديو مقدم من جيانفيليس فاكيتي، نجل الراحل جاشينتو فاكيتي، الذي كان قائدا للمنتخب الإيطالي في مونديال المكسيك 1970.