رئيس البرلمان: 4 نواب فقط رفضوا قانون مجلس الشيوخ

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن 4 نواب فقط رفضوا قانون مجلس الشيوخ الذي وافق عليه البرلمان خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا.

وطالب عبدالعال النواب، التصويت على مشروع القانون وقوفا على الأقدام، معلنا أن مشروع اقلانون تم الموافقة عليه بثلثى أعضاء المجلس، فيما رفضه 4 نواب.

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014