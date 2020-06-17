جاتوزو يعلن تشكيل نابولي لمواجهة يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا

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أعلن جينارو جاتوزو، المدير الفني لفريق نابولي عن تشكيل فريقه لمواجهة يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا والذي سيُقام مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأوليمبيكو بمدينة روما.

وجاء تشكيل نابولي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليكس ميرت

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو - نيكولا ماكسيموفيش - كاليدو كوليبالي - ماريو روي

خط الوسط: فابيان رويز - دييجو ديم - بيوتر زيلينسكي

خط الهجوم: خوزيه كاييخون - درايس ميرتينز - لورنزو إنسيني

وكان نابولي قد تأهل للمباراة النهائية بعد أن فاز على الإنتر بهدفين مقابل هدف في مجموع المباراتين.