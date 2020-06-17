استطلاع: الشباب في تركيا الأكثر تشككا في إجراءات الحكومة

أظهر استطلاع للرأي نشرته شركة "إيبسوس" لاستطلاعآت الرأي في تركيا، يوم الاثنين، أن الشباب في تركيا لديهم نظرة أكثر سلبية نسبيًا لتحرك الحكومة لإعادة فتح المقاهي والمطاعم بهدف العودة للحياة الطبيعية بعد رفع قيود الحظر بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وبحسب الاستطلاع فإن %29 فقط من الفئة العمرية بين 18-25 عاما قالوا أنهم وافقوا على القرار، فيما كانت الفئة العمرية الأكثر موافقة على خطة التطبيع هم أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 46 و 55 عاما.

زفي حين وصلت الأعداد الرسمية للإصابة بفيروس كورونا في تركيا إلى أدنى مستوى لها في بداية يونيو، إلا أن الحالات الجديدة عادت لمسار تصاعدي منذ أن رفعت الحكومة القيود المفروضة على السفر والأعمال.

من ناحية أخرى، سبق الاقتصاد كمصدر قلق للشعب التركي مشكلة كوفي 19 باعتباره أهم مشكلة في البلاد للمرة الأولى منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد في مارس ، حيث أشار ما مجموعه 43 % من المشاركين إلى الاقتصاد باعتباره مصدر قلقهم الأكبر ، في حين انخفض أولئك الذين قالوا فيروس كورونا إلى 39 %

ومع ذلك ، اتفق ثمانية من أصل 10 مشاركين على أن تفشي المرض يشكل تهديدًا خطيرًا للاقتصاد التركي وكذلك لأموالهم الشخصية.