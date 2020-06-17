قال الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر للفتاوى الإلكترونية، إن الحكم على مصائر العباد مصيبة كبرى، مستشهدًا بالآيات القرآنية: «الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ»، «إنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «MBC مصر 2»، اليوم الأربعاء، أنه يجب الوقوف إجلالًا وتقديسًا واحترامًا لهذه النصوص ولفعل الله ومشيئته وخلقه، مشيرًا إلى أن الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء.

وأشار إلى أهمية التركيز على العمل والجد والاجتهاد والإيمان وليس الانشغال بأحوال الآخرين، مشددًا على أهمية تقديم النصح ونشر الوعي والعلم والمحتوى السليم من خلال مختلف الوسائل.

ونوه مدير مركز الأزهر للفتاوى الإلكترونية أن الإلحاد مشكلة كبرى تواجه المجتمع الآن، قائلًا إن المركز أسس وحدة بيان لمواجهة الإلحاد والفكر اللاديني في أبريل عام 2019.

وأوضح أن الوحدة تم تأسيسها للرد على العديد من الشبهات المثارة من خلال الأسئلة الإلكترونية أو الأسئلة المكتوبة، أو اللقاءات الجماهيرية التوعوية في المحافظات والجامعات.

ولفت «الحديدي» إلى أن المركز أصدر بيانًا بشأن حادث انتحار سارة حجازي بعنوان «طلب الراحة في الانتحار وهمًا، وترسيخ الإيمان والحوار أهم أساليب العلاج»، مضيفًا أن البيان ركز على أنه من العجيب أن يخالف الإنسان فطرته.

وأكد أن الإنسان المؤمن بربه والموقن بوجود الخالق يجد أن العلاج والفرج قريب، فضلًا عن أن الدنيا دار ممر وليست دار مستقر، متابعًا: «المؤمن بالحقائق الإيمانية يستطيع تجاوز كل المحن أو الإشكاليات التي تدفعه للانتحار، ولو آمن الإنسان بالله الخالق ولجأ إليه بيقين يستطيع تجاوز العقبات، وحتمًا لن يُقدم على الانتحار».