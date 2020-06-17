 سترلينج يسجل أول هدف في البريميرليج بعد 2399 ساعة - بوابة الشروق
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سترلينج يسجل أول هدف في البريميرليج بعد 2399 ساعة

شريف أبوحمد
نشر في: الأربعاء 17 يونيو 2020 - 11:02 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 يونيو 2020 - 11:02 م

استطاع رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، تسجيل أولى أهداف البريميرليج بعد استئنافه، وذلك في مرمى أرسنال، بالمباراة المقامة على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ28 من البريميرليج. 

وعاد الدوري الإنجليزي مرة أخرى، اليوم الأربعاء، بمباراتي أستون فيلا وشيفيلد ومانشستر سيتي وأرسنال، بعدما توقفت المنافسات لأكثر من 3 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا كوفيد 19.

وسجل سترلينج هدفا في الوقت الضائع من شوط المباراة، ليكون أول هدف في البريميرليج بعد 2399 ساعة، حسبما ذكرت شبكة "سكواكا" العالمية للاحصائيات.

وكان آخر هدف تم إحرازه في البريميرليج قبل سترلينج، سُجل عن طريق هارفي بارنز لاعب ليستر سيتي في التاسع من مارس الماضي أمام أستون فيلا.

جدير بالذكر أن مباراة أستون فيلا وشيفيلد أقيمت قبل مواجهة السيتي، ولكنها انتهت بدون أهداف.


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