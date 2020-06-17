 فيديو.. رئيس نقابة المعاشات: الرئيس انحاز لنا بشأن العلاوات الخمس - بوابة الشروق
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فيديو.. رئيس نقابة المعاشات: الرئيس انحاز لنا بشأن العلاوات الخمس

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 17 يونيو 2020 - 4:10 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 يونيو 2020 - 4:10 ص

قال سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة للمعاشات، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي انحاز لأصحاب المعاشات في أزمة العلاوات الخمس، لافتًا إلى أن الرئيس وجه بصدور قانون للمساواة بين من خرج على المعاش ما قبل 30 يونيو عام 2006، ومن خرج يوم 1 يوليو، خلال نفس العام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء أمس الثلاثاء، أن حكم المحكمة بالنسبة للعلاوات الخمس لن يترتب عليه أي حقوق لأصحاب المعاشات، قائلًا إن تطبيق الحكم يقلل معاشات الأجر المتغير بنسبة 20%.

وتابع أن «الرئيس تدخل من منطلق العدالة بين من حصل على العلاوات كاملة، ومن لم يحصل عليها، لتحقيق التعامل معه بشكل فعلي»، متوجهًا بالشكر للرئيس على خطوته «غير المسبوقة».

ولفت إلى أن التكلفة الإجمالية للعلاوات الخمس لأصحاب المعاشات تبلغ 28 مليار جنيه، يتم صرفها لنجو 2.4 مليون مواطن، معربًا عن تفهمه للحصول على المبلغ في صورة أقساط، وخاصة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

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