مع دخول حملة "إرث المحيط" بشاطئ ميوكون الكندي يومها الثانى، عثر فريق الحملة على خوذة وبطارية ليثيوم خطرة، والأغرب من ذلك دمية ديناصور متحللة بفعل الشمس والمياه المالحة والرمال، والتى رجح الفريق أنها لأحد من ضحايا تسونامى اليابان عام 2011.

وقال كلو ديبوى عضو الحملة، لصحيفة "الجارديان" البريطانية: "لا عجب فى ترجيح عودة الديناصور لشخص يابانى، فثُلث ما يعثر عليه الفريق فى الشواطئ الكندية جاء سباحة من اليابان، ومن ثم يقوم الفريق بشحنه مجددا لليابان التى تمول الحملة".

وذكر ديبوى أنهم عثروا فى أحد المرات عقب وقوع التسونامى فى اليابان بسنة على كرة طائرة ودراجة نارية من نوع هارلى والتي كان مكتوب على حاويتها اسم مالكها وعنوانه؛ ما جعل الفريق يتواصل معه لإعادة الدراجة إليه.

وأضاف أن أكثر أنواع البلاستيك قدرة على الطفو لمسافات بعيدة هى الفوم خفيف الوزن، يليه قوارير البوليئيثيلين الأثقل بقليل، مشيرا إلى عثور فريق الحملة على الكثير من مادة البوليسترين شديدة التلوث وربما السُمية.

وبحسب "الجارديان"، تعمل الحرارة العالية أكثر على تحلل البلاستيك؛ لذلك تزيد خطورته حينما يرتطم بالشاطئ مع الأمواج لأنه يبدأ بالتفتت وإخراج المواد الملوثة الداخلة فى تصنيعه.