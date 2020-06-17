غرفة صناعة الدواء: توفير «ريمديسفير» في المستشفيات خلال أسبوعين

قال الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء، إن معظم الشركات لديها كميات كافية من الأدوية، مثل الباراسيتامول وفيتامين سي والزيثرومايسين والزنك، ذاكرًا أنه لن يوجد نقص في الأدوية بالصيدليات مع انتهاء الأسبوع المقبل.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» المُذاع عبر فضائية «ten»، مساء الأربعاء، أن إنتاج الشركات الحالي يكفي احتياجات المواطنين بصورة منتظمة، موضحًا أن استيراد خامات الأدوية مازال مستمرًا.

وأشار إلى أن زيادة الاستهلاك دفع الشركات لتعديل خططها الإنتاجية، لتتواءم مع حجم الاستهلاك العام الحالي، لافتًا إلى أن عقار ريمديسيفير سيتوفر في المستشفيات خلال الأسبوعين المقبلين.

وعن سعر ريمديسيفير، أوضح رئيس غرفة صناعة الدواء أن الدولة حددت سعر الحقنة الواحدة بـ 900 جنيه كسعر مبدئي، لافتًا إلى أن السعر العالمي يبلغ 500 دولار للحقنة الواحدة.

وفيما يتعلق بجرعة عقار ريمديسيفير لمريض فيروس كورونا المستجد، ذكر أن متوسط الجرعة للشخص الواحد يصل إلى 10 حقن؛ بسعر حوالي 9000 جنيه.