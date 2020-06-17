العراق يسجل 1554 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 1554 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت حسبما نشرت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 61 حالة وفاة جديدة، بالإضافة إلى 908 حالات تعافي.