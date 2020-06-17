العراق يسجل 1554 إصابة جديدة بكورونا

الأكثر قراءة
التضامن: موقع إلكتروني لأصحاب المعاشات للاستعلام عن العلاوات الخمس
بيان إثيوبي قبل الاجتماع الحاسم لمفاوضات سد النهضة
أستاذ القانون الدولي مساعد عبد العاطي في حوار لـ«الشروق»: مجلس الأمن يملك منع إثيوبيا من ملء سد النهضة.. لكن بشرط
على 4 دفعات.. التضامن تعلن أصحاب المعاشات المستحقين لـ«العلاوات الخمس»
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
نعملاغير مهتم
النتـائـج
تصويت
أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 1554 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت حسبما نشرت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 61 حالة وفاة جديدة، بالإضافة إلى 908 حالات تعافي.