 العراق يسجل 1554 إصابة جديدة بكورونا - بوابة الشروق
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العراق يسجل 1554 إصابة جديدة بكورونا

نور رشوان
نشر في: الأربعاء 17 يونيو 2020 - 4:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 يونيو 2020 - 4:39 م

أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 1554 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت حسبما نشرت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 61 حالة وفاة جديدة، بالإضافة إلى 908 حالات تعافي.


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