لافروف يؤكد تحقيق نجاح في مكافحة كورونا ويحث على التعاون مع الصحة العالمية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن نجاحات جادة تم تحقيقها بالفعل في مكافحة فيروس "كورونا المستجد"، مشيرا إلى أنه من أجل تحقيق النصر النهائي نحتاج إلى التعاون مع منظمة الصحة العالمية.



وقال لافروف، خلال الاجتماع الخاص "روسيا - آسيان"، حسبما أفادت وكالة أنباء " سبوتنيك" اليوم /الأربعاء/ - "نحن لا نحتاج إلى محاولة البحث عن مذنبين، ولكننا نتحد في الحرب ضد سوء الحظ المشترك".



وأضاف:" لدينا الآن نجاحات جادة في هذه المعركة، ويجب علينا تعزيز ما تم تحقيقه وإنهاء الأمر"، مشيرا إلى الحاجة للتعاون حتما مع منظمة الصحة العالمية.