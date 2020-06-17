الودائع البنكية للمقيمين بالإمارات ترتفع إلى 465 مليار درهم

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أعلن المصرف المركزي بالإمارات أن ودائع الأفراد المقيمين في البنوك المحلية ارتفعت بمقدار 74ر14 مليار درهم (الدولار يعادل 67ر3 درهم)، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

وقال المصرف، في تقرير إحصائي اليوم الأربعاء، إن إجمالي رصيد ودائع المقيمين بلغ 6ر465 مليار درهم في نهاية أبريل مقارنة مع 86ر450 مليار درهم في ديسمبر الماضي.

وشكلت ودائع الأفراد المقيمين نحو 8ر24% من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي في الإمارات البالغة 872ر1 تريليون درهم في نهاية شهر أبريل الماضي.

واستحوذت البنوك الوطنية على نحو 85% من إجمالي ودائع المقيمين وبقيمة وصلت إلى 7ر394 مليار درهم في نهاية شهر أبريل الماضي.

وشهد رصيد البنوك الوطنية من ودائع المقيمين نموا بنسبة 2ر3% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

وعلى مستوى البنوك الأجنبية العاملة في الإمارات فقد ارتفع رصيدها من ودائع الأفراد المقيمين إلى 9ر70 مليار درهم في نهاية شهر أبريل الماضي بزيادة نسبتها 6ر3% مقارنة مع شهر ديسمبر من العام 2019.