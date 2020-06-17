محافظ أسوان يعتمد حركة محليات بالوحدات المحلية والديوان العام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اعتمد محافظ أسوان أشرف عطية، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حركة تنقلات داخلية لبعض إدارات الديوان العام ورؤساء ونواب الوحدات المحلية.



وشملت الحركة النقل، كلًا من كمال حلمي عثمان رئيس الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمدينة البصيلية، وعلي أحمد علي رئيس الوحدة المحلية لمدينة السباعية للعمل رئيساً لمدينة أبو سمبل السياحية، وسيد عبد الوهاب مدنى نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان رئيساً لمدينة السباعية.



كما شملت الحركة نقل يحيى مصطفى محمد نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، وتعيين أحمد عبد الوهاب محمود مساعد لرئيس مدينة إدفو بدلاً من رئيس مركز ومدينة كوم أمبو.



واعتمد أشرف عطية حركة تنقلات داخلية بمبنى ديوان عام المحافظة والتي شملت تعيين العميد ممدوح أبو بكر أبو الحمد مديرًا لشئون مكتب محافظ أسوان، ونقل المهندس عبد الرازق محمود مدير مكتب المحافظ للعمل مديراً لإدارة المشاتي والسياحة بالمحافظة، بجانب تعيين ناجح مصطفى على مدير المكتب الفني بالمحافظة للعمل مديرًا لإدارة تنمية القرية وتعيين أسماء سيف الدين برجاس مدير مكتب نائب المحافظ مديراً للمكتب الفني، علاوة على تعيين أحمد سليمان عبده مديرًا لمكتب السكرتارية الإدارية الخاصة بمكتب المحافظ.