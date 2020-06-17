مصدر عسكري يؤكد استعادة سيطرة الجيش الحكومي على مواقع من قبضة الحوثيين شمال اليمن

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أكد مصدر عسكري يمني موال للحكومة الشرعية، اليوم الأربعاء، استعادة السيطرة على مواقع جديدة من قبضة الحوثيين في محافظة الجوف، شمالي البلاد.

وقال العقيد ربيع القرشي، المتحدث العسكري باسم المنطقة العسكرية السادسة، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "إن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على مواقع وادي الجفره بالكامل والاقتراب من مفرق الجوف صنعاء مأرب".

وأشار القرشي إلى أن طيران التحالف كان له دور كبير في هذه المعركة ضد مليشيا الحوثي.

وأضاف: "منذ أسبوع والحوثي يدفع بكل ما يملك من عتاد وأفراد ويحاول التقدم من مفرق الجوف باتجاه مواقع رجال الجيش الوطني".

وأكد القرشي سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا" وتدمير واغتنام عدد من آلياته العسكرية".

وبحسب القرشي لا تزال المعارك مستمرة بين الطرفين بشكل عنيف.