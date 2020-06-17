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500 يورو غرامة إخراج ريح في وجه الشرطة

الشرطة النمساوية
الشرطة النمساوية
بي بي سي
نشر في: الأربعاء 17 يونيو 2020 - 6:22 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 يونيو 2020 - 6:22 ص

قد يكون إخراج الريح على الملأ من المحرمات الاجتماعية، لكن من النادر أن يواجه المرء عواقب مالية على ذلك.

غير أن هذا ما حدث بالفعل لرجل في النمسا تم تغريمه 500 يورو (564 دولارا) بعدما أتى بهذا الفعل في العاصمة فيينا في وقت سابق من الشهر الجاري.

ودافعت الشرطة عن الغرامة المفروضة على الرجل، قائلة إن الأمر أكبر من ذلك.

وقالت شرطة فيينا عبر موقع تويتر "بالطبع لن يتم الإبلاغ عن أحد لإطلاقه الريح بصورة عارضة مرة واحدة".

وردا على تداول صورة عبر شبكات التواصل الاجتماعي للائحة الاتهام بحق الرجل، والتي أُشير فيها إلى "خرق الآداب العامة"، قالت الشرطة إن المشتبه فيه "تعامل بأسلوب مستفز وغير متعاون عندما اقتربت منه الشرطة في الخامس من يونيو".

فقد نهض من على مقعد في المتنزه "ونظر إلى ضباط الشرطة وفي ما يبدو أطلق ريحا ضخما بصورة متعمدة بالقرب من ضباط الشرطة".

وكما علم المشتبه به، بعد تغريمه، فإن ضباط شرطة فيينا "يفضلون ألا يخرج شخص ريحا تجاههم".

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