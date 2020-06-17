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وحيد ممدوح يستعد لطرح كليب جديد

عازف الجيتار وحيد ممدوح
عازف الجيتار وحيد ممدوح

نشر في: الأربعاء 17 يونيو 2020 - 6:45 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 يونيو 2020 - 6:45 ص

يستعد عازف الجيتار وحيد ممدوح لتقديم مفاجأة لجمهوره من خلال كليب جديد سيتم عرضه قريبا علي قناته الرسمية علي اليوتيوب ومواقع التواصل الإجتماعي الخاصة به، وذلك بعد أن نشر مؤخرا كليب لرؤيته الموسيقية لرائعة الرحبانية "البنت الشلبية" والتي تغنت بها جارة القمر فيروز .

وقال وحيد : "الأغنية من مقام الأغنية من سلم دو الصغير، وهو مقام لا يحتوي على درجة الربع تون الشرقية، لهذا السبب يسهل استخدامه في جميع أنواع الآلات وفي مختلف الأغاني العالمية، ولذلك قمت بعمل رؤية موسيقية له لتناسب مع العزف علي الجيتار مع الحفاظ علي القالب الرئيسي له".

ومن ناحية أخري انتهي وحيد من عمله كعضو لجنة تحكيم في مسابقة Alhambra والتي قامت بها علي مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الرسمي لاختيار العازف الافضل من هواة العوف علي الجيتار في العالم.

وقال وحيد أنه سعيد بمشاركته في هذه اللجنة وانه وجد العديد من العازفين الهواة المميزين، حيث شارك في المسابقة الألاف من الأشخاص من كل مكان في العالم.

وأضاف:" فوجئت بإدارة الهامبرا تتواصل معي كسفير منطقة الشرق الاوسط لهم للمشاركة في لجنة التحكيم مع كل من العازف البرازيلي Pedro Aguiar والاسباني Carlos Piñanaوسعدت بهذاالاختيار، خاصة وأن المسابقة شارك فيها عدد ضخم ولكن فاز في النهاية وبعد مداولات بأول جيتارمجاني من الهامبرا José Manuel Alconchel Ortega من الولايات المتحدةالأمريكية".

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