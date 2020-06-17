الدول الإفريقية تطالب بتحقيق بالأمم المتحدة بشأن العنصرية في أمريكا ومناطق أخرى

اقترحت الدول الإفريقية، رسميا إطلاق تحقيق للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان حول العنصرية في الولايات المتحدة ومناطق أخرى، فيما سيكون أول تحقيق من هذا النوع في دولة غربية.



ويقول الاقتراح، الذي سيناقشه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يومي الأربعاء والخميس، إنه على لجنة التحقيق أن تنظر في العنصرية الممنهجة، وعنف الشرطة، وانتهاكات حقوق الإنسان ضد الأفارقة أو الأشخاص ذوي الأصول الإفريقية.



ومنذ إنشاء مجلس حقوق الإنسان عام 2006، شكَّل 31 لجنة تحقيق وبعثة لتقصي الحقائق، ولكن حتى الآن لم يكن أي منها مكلف بالأوضاع في دولة غربية.



وإذا تبنى المجلس الخطة هذا الأسبوع، فسوف تتم إضافة الولايات المتحدة إلى قائمة الدول الخاضعة لرقابة الأمم المتحدة بهذا الشأن، والتي تشمل بالفعل فنزويلا وميانمار والكونغو.



كما حثت الدول الإفريقية على إجراء مناقشة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان بشأن العنصرية في الولايات المتحدة وحول العالم، والتي من المقرر أن تبدأ بعد ظهر اليوم الأربعاء.



ومن المتوقع أن يلقي أحد أفراد عائلة جورج فلويد كلمة أمام الدول الـ47 الأعضاء في أعلى هيئة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.



وتوفي فلويد، وهو مواطن أمريكي من أصل أفريقي، في 25 مايو خلال عملية للشرطة شوهد فيها ضابط يجثو على رقبة فلويد لعدة دقائق في مينيابوليس.



وأثار الحادث احتجاجات واسعة النطاق ضد التنميط العنصري، وعنف الشرطة والتمييز ضد ذوي البشرة السمراء في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم.



تخلت الولايات المتحدة عن عضويتها في أعلى هيئة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في عام 2018.



وانتقدت إدارة الرئيس دونالد ترامب المجلس لإدراجه منتهكين معروفين للحقوق بين الدول الأعضاء فيه، وبسبب الإشارة كثيرا إلى معاملة إسرائيل للفلسطينيين.