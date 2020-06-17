دراسة: 36 حضارة لمخلوقات فضائية فى مجرة درب التبانة

أفادت دراسة حديثة، عن طريق وضع عدد من العوامل والاحتمالات فى معدلة حسابية، بأن هناك نحو 36 حضارة للفضائيين فى مجرة درب التبانة، والقادرة على التواصل مع سكان الأرض.

ويقول كريستوفر كونسولس المشرف على الدراسة وبروفيسور فيزياء الفضاء فى جامعة نيتنجهام، لصحيفة الجارديان البريطانية، إن ما يميز دراسته هو تحديد عدد تقريبى للكواكب المعمورة بمخلوقات ذكية على غرار البشر إذ أن المعادلات الحسابية السابقة، على غرار معادلة دريك لرائد الفضاء فرانك دريك، كانت لا تملك أرقاما دقيقة.

ويرجح كريستوفر، أن تلك المخلوقات الذكية تشبه الإنسان لحد بعيد، وأنها ليست كما تصورها أفلام الخيال العلمى.

وذكرت الدراسة أن تلك الكائنات تحتاج على الأقل لنحو 6000 سنة لتتواصل مع كوكب الأرض إذ أن أقرب حضارة بينهم تبعد عن الأرض 17 ألف سنة ضوئية.

وافترض الفريق أن وجود ظروف مناسبة، كتلك الموجودة لكوكب الأرض، هى سبب نشوء حضارات لكائنات ذكية، ولذلك يحتاج أي كوكب، ليحوى مخلوقات مثل البشر، لنحو 4.5 مليار سنة، من تكون النجم الخاص به كما حدث مع الأرض والشمس.