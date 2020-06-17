نشطاء ينتقدون ممثل هونج كونج في البرلمان الصيني بسبب تصريحاته حول القانون الأمني

أعرب النشطاء المطالبون بالديمقراطية في هونج كونج، اليوم الأربعاء، عن غضبهم عقب أن قال تام يو تشونج، الممثل الوحيد لهونج كونج في الهيئة العليا للهيئة التشريعية الصينية، إنه يمكن إرسال بعض القضايا الأمنية القومية للبر الرئيسي من أجل المحاكمة، وذلك في تصريحات أدلى بها لراديو وتلفزيون هونج كونج.



وكانت بكين قد صدقت في مايو الماضي على قانون أمني جديد، يقدم إطارا قانونيا للمعاقبة ومنع التخريب وأعمال الإرهاب وتدخل الدول الأجنبية في الشؤون الوطنية والأعمال الانفصالية.



ولم يتم بعد تحديد كيفية تطبيق القانون، ولكنه واجه انتقادات واسعة النطاق لكونه يمكن أن يمثل أداة محتملة لتجاوز التشريع المحلي.



وقال يو تشونج، إنه يعتقد أن معظم القضايا وفقا للقانون الجديد سوف تتعامل معها الشرطة المحلية والمحاكم، وربما بالتنسيق من جانب مسؤولين صينيين، ولكنه أضاف أن الترحيل سوف يظل خيارا إذا اعتقدت بكين أنه ضروري.



وقال الناشط جوشوا وونج " تعليقات تام تمثل نهاية إطار دولة واحدة ونظامان والاستقلال القضائي للمدينة، بما أن بكين لديها صلاحيات حصرية لتقرير القضايا التي يمكن إرسالها إلى المحاكم والسجون الصينية".



وأضاف وونج أنه وفقا لدبلوماسية "الذئب المحارب" التي تتبناها الصين، من الممكن أن يكون المغتربون والمسافرون ضحايا أيضا "مثل الكنديين مايكل كوفريج ومايكل سبافور، اللذان مازالا محتجزين لعلاقتهما باعتقال المديرة التنفيذية لهواوي مينج وانزو".



وانتقد السياسي المطالب بالديمقراطية افري نج موقف تام، قائلا إنه يمثل تدميرا لحكم القانون في هونج كونج.



وقال: "هذا سوف يعنى أن الحزب الشيوعي الصيني لن يمتلك فقط صلاحية التنفيذ، وهو أمر سيئ، ولكن أيضا الصلاحية القضائية على هونج كونج. المحكمة الصينية تمتلك سلطة فرض أحكام الاعدام عندما ترى ذلك ملائما"، مضيفا "هذا قانون أكثر فتكا من قانون تسليم المطلوبين جنائيا للبر الرئيسي الذي واجهناه العام الماضي".



وكانت مسودة قانون تسليم المطلوبين جنائيا للبر الرئيسي، التي طرحتها الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام العام الماضي قد أثارت مظاهرات مناهضة للحكومة. وجرى بعد ذلك سحب المسودة.