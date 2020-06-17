الرئيس السيسي يصدر قانونا بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القانون رقم 29 لسنة 2020 بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

ينص القانون على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية 75 جنيها شهريا، ومنح علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيها شهريا.

وحسب القانون، يزداد الحافز الإضافي للموظفين بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيها شهريا للدرحات المالية الرابعة فما دونها، و200 جنيه شهريا للدرجة المالية الثالثة، و250 جنيها للدرجة المالية الثانية، و300 جنيه شهريا للدرجة المالية الأولى، و325 جنيها شهريا لدرجة مدير عام/كبير و350 جنيها شهريا للدرجة العالية، و375 جنيها للدرجة الممتازة.

ونشر القانون في الجريدة الرسمية.