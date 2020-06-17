حماس تنتقد منح بلدة ألمانية جائزة لمسؤولة إسرائيلية سابقة

انتقدت حركة حماس، اليوم الأربعاء، منح بلدة جورليتز الألمانية جائزة دولية لوزيرة خارجية إسرائيل السابقة تسيفي ليفني.

وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" نسخة منه، إن منح الجائزة إلى ليفني "محاولة يائسة لتجميل وجهها الأسود وتبرئة يدها الملطخة بدماء الفلسطينيين".

وأضاف: "من المؤسف منح جائزة دولية لمجرمة حرب تعد من المسؤولين عن قتل ما يزيد عن 1400 فلسطيني معظمهم من المدنيين، خلال الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة نهاية عام 2008".

واعتبر القانوع، أن مثل هذه الخطوة "تشجع قادة الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب مزيد من الجرائم"، داعيا إلى إبطال وسحب الجائزة الممنوحة وتقديم ليفني للمحاكمة.

وفي السياق، عبّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في رسالة إلى البروفيسور فيلي إكسولاندر رئيس لجنة جائزة الجسر الدولية لعام 2020، عن رفضه الشديد لقرار اللجنة منح جائزتها إلى ليفني "رغم اتهامها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة".

وقال المرصد الأورومتوسطي، في بيان، إنّ ليفني "عملت بلا هوادة على التغطية على جرائم إسرائيل ضد السكان المدنيين في قطاع غزة"، وسبق أن واجهت مذكرة اعتقال صادرة عن محكمة بريطانية عام 2009 وأخرى في بلجيكا عام 2017.

وأضاف أن "منح جائزة دولية لشخصية سياسية إسرائيلية متهمة بارتكاب جرائم حرب سيسهم بشكل أساسي في تبييض الجرائم الإسرائيلية، بل من الممكن أن يشجّع السياسيين الإسرائيليين على تصعيد الانتهاكات ضد الفلسطينيين لإدراكهم أنّهم لن يلاحقوا على خلفية تلك الانتهاكات".

وذكر المرصد الأورومتوسطي أنه "من المؤسف للغاية أنه في لحظة حرجة، عندما توشك إسرائيل على طمس حل الدولتين وعملية السلام بضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، تختار جمعية جائزة الجسر الاحتفال بشخصية سياسية إسرائيلية ساهمت في قمع الفلسطينيين مع أنّها تمثل التفكير الليبرالي والديمقراطية والانفتاح والإنسانية".

ودعا المرصد لجنة جائزة الجسر إلى "إعادة النظر بجدية في قرارها وسحب الجائزة الممنوحة إلى ليفني من أجل تجنب المشاركة في تبييض الجرائم الإسرائيلية، أو التشجيع على ارتكاب مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

و"الجسر" هي جائزة دولية تمنحها بلدة جورليتز الألمانية سنويًا لشخص ساهم من خلال نشاطاته وأعماله في تشكيل فهم أفضل بين الشعوب في أوروبا.