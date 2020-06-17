يعد نادى لاسا شانتو لكرة القدم، هو الوحيد فى منطقة التبت -الخاضعة للسيطرة الصينية-، وفيه يواجه اللاعبون تحديا كبيرا، بسبب اللعب على ارتفاع 12 ألف قدم عن سطح البحر مع نقص الأكسجين.

وذكر موقع "فرانس 24" أن الحكام يعمدون لعمل استراحة كل ربع ساعة من المباريات الدائرة فى لاسا شانتو، ليتنشق اللعبون الأكسجين من الإسطوانات.

وبسبب تلك الظروف أصيب 6 لاعبين، بظروف صحية صعبة أثناء استضافة الملعب لهم فى إحدى مباريات الدورى الصينى.

وسجل نادى شانتو ذى الـ3 أعوام المركز الـ26 فى الدورى الصينى فى الدور الثالث للأندية.

وأعلن النادى منذ أسبوع عبر حسابه الرسمى، إغلاقه وتسريح العاملين، نظرا لأن هدف إنشاء النادى كان الترويج للتبت كمكان لممارسة الرياضة، ولكن السلطات الصينية كانت تصر على إجراء مباريات الفريق فى ولايتى دينغ وسشوان على بعد 2500 كيلومتر من التبت، كما أن الحكومة الصينية أرادت تغيير اسم النادى لحظر تسمية أندية بأسامى شركات كما هو حال شانتو.

ويذكر أنه منذ افتتاح النادى عام 2017 لم تجري فيه سوي 5 مباريات دورى إلى جانب المباريات التدريبية للفريق.

وبرغم إغلاق النادى إلا أنه يستمر فى تدريبه للاعبين الناشئين وهم 70 لاعبا من التبت.

وهناك 17 فريق كرة قدم انفصل عن الدورى الصينى بالسنين الأخيرة معيقا حلم الصين بتصدر لعبة كرة القدم.