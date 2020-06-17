قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن الهزة الأرضية التي شعر بها سكان المحافظة، بقوة 5.2 بمقياس ريختر، لم تحدث نوعًا من أنواع الخسائر، لافتًا إلى أنه شعر بالزلزال شخصيًا داخل مكتبه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء الثلاثاء، أن الزلزال وقع في حدود الرابعة عصر اليوم، مشيرًا إلى أنه استمر مدة زمنية تقترب من نصف دقيقة.

وأشار إلى استقبال المحافظة أول فوج سياحي من بلجيكا يوم 26 الشهر الجاري، موضحًا أن المحافظة دربت العمالة على النظام الجديد، طبقًا لوزارتي السياحة والصحة، ووضعت نظم الغطس والسفاري، ومنحت تدريبات كافية للتعامل مع السائح، منذ عودة السياحة الداخلية بشكل جزئي في الفنادق.

ولفت إلى وجود تنسيق قائم ومستمر بينه وبين الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، لمتابعة أي تجاوز في أي منشأة، وسحب الترخيص فورًا، مضيفًا أن المحافظة ستستقبل أفواجًا من أوكرانيا وجنسيات أخرى خلال الفترة المقبلة.

وسجلت الشبكة القومية للزلازل، مساء اليوم الثلاثاء، هزة أرضية على بعد 86 كم شرق مدينة الغردقة داخل البحر الأحمر، شعر بها سكان عدة مدن بالبحر الأحمر ومدن الصعيد، دون خسائر.