الرئيس الجزائري يطالب المجتمع الدولى بتقييم الوضع الناجم عن كورونا بموضوعية

طالب الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الأربعاء، بضرورة تقييم المجتمع الدولي للوضع الناجم عن جائحة كورونا بطريقة موضوعية وبعيدا عن أى تسييس.

وأبرز تبون، أن الجزائر من أوائل البلدان التي عبرت عن تضامنها الكامل مع الصين في تلك الظروف العصيبة".

وأكد تبون، أن الجزائر واجهت فيروس كورونا المستجد، بحزم منذ الوهلة الأولى، وتمكنت من تجاوز الظروف الصعبة بفضل تظافر الجهود الوطنية والابتكار لشبابها حتى أصبحت في إكتفاء ذاتي.

وقال تبون خلال القمة الافتراضية الصينية-الإفريقية الاستثنائية المخصصة للتضامن من أجل مكافحة جائحة فيروس كورنا المستجد:"لقد واجهت الجزائر هذا الوباء بحزم منذ الوهلة الأولى".

وأضاف بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية " فأصبحنا اليوم في اكتفاء ذاتي فيما يخص وسائل الوقاية وإنتاج الأدوية ووسائل الفحص".

كما أكد أن الجزائر " بالتنسيق مع دول الجوار والدول الصديقة ومساعدتها بلورت خطة عمل تسمح بالتقليل من حدة أثار هذه الجائحة"، منوها إلى أنها ساهمت ماليا في صندوق تمويل جهود مكافحة الوباء الذي أنشأته الدول الإفريقية.