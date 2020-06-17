محكمة إندونيسية تقضى بحبس 7 نشطاء لإدانتهم بتنظيم مظاهرات مناهضة للحكومة

قضت محكمة إندونيسية، اليوم الأربعاء، بحبس سبعة نشطاء لفترات تتراوح ما بين 10 و11 شهرا لإدانتهم بتنظيم مظاهرات مناهضة للحكومة العام الماضي في إقليم بابوا.



وخلصت المحكمة إلى إدانة بوشتار تابوني وستيفانوس اتلاي واجوس كوجاو بتهمة الخيانة، وقضت بحبسهم 11 شهرا.



وأصدرت المحكمة قرارا بحبس أربعة نشطاء آخرين لمدة 10 أشهر.



وعقدت جلسة النطق بالحكم في منطقة باليكبابان الجزئية في إقليم إيست كاليمانتان، عبر تقنية الاجتماع عن بعد "تلي كونفرانس"، وتم بثها على شبكة الإنترنت، وفقا لقواعد التباعد الاجتماعي لمنع تفشي فيروس كورونا.



وقد قتل نحو 40 شخصا في الفترة ما بين شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، بعد أن تحولت مظاهرات مناهضة للحكومة لأعمال عنف في إقليمي بابوا وويست بابوا.



وترجع المظاهرات إلى ما يتردد عن تعرض طلاب من بابوا لمعاملة عنصرية على يد أفراد أمن في جزيرة جاوة.



وكان الادعاء قد طالب بتوقيع عقوبة السجن لفترة تتراوح ما بين 5 و17 عاما بحق النشطاء السبعة.