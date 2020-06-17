رقما قياسيا لـ«كومان» غير مسبوق في تاريخ كرة القدم

منذ بداية ظهوره في عالم كرة القدم، ورغم سنوات عمره القليلة، إلا أنه حقق الكثير من الألقاب الكبيرة التي يعجز الكثير من اللاعبين في تحقيقها على مدار مشوارهم في الملاعب، إنه النجم الدولي الفرنسي الشاب كينجسلي، نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني.

وشارك كينجسلي كومان مساء الثلاثاء في تتويج فريقه بلقب الدوري الألماني الدرجة الأولى «البوندزليجا» للموسم الثامن على التوالي، ليعانق اللاعب مجداً كبيراً غير مسبوق من غيره من لاعبي الكرة عبر التاريخ.

ومنذ ظهوره لأول مرة كلاعب محترف في عام 2013، وحتى الآن وعمره 24 سنة فقط، نجح كومان في الفوز بثمانية ألقاب دوري على التوالي ضمن الدوريات الخمس الكبرى.

وبإلقاء نظرة على السجل الغير مسبوق لكينجسلي كومان، سنجد أنه فاز بلقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان مرتين في موسمي 2012/2013، و2013/2014، وبعدها رحل إلى يوفنتوس الإيطالي وفاز معه بلقبي الدوري في موسمي: 2014/2015 و2015/2016، ومن عام 2016 وهو يلعب رفقة العملاق البافاري بايرن ميونيخ وتوج معه بخمسة ألقاب في بطولة الدوري الألماني الدرجة الأولى «البوندزليجا» على التوالي.

ولم يتوقف السجل الشرفي العظيم للاعب الشاب الذي سيكون هدفا للعديد من الأندية الأوروبية في الفترة المقبلة، عند هذه الألقاب الثمانية الخيالية في بطولات الدوري الكبيرة، لكنه فاز أيضاً بكأس فرنسا وكأس إيطاليا، وكأس ألمانيا (مرتان)، كما فاز بلقب كأس السوبر المحلي في هذه الدوريات الثلاثة.

وخلال الموسم الجاري، شارك الجناح الفرنسي السريع كومان مع بايرن ميونيخ في 22 مباراة ببطولة الدوري، وسجل 3 أهداف، كما صنع 3 أهداف لزملائه عبر تمريراته السحرية الحاسمة.

يذكر أن كينجسلي كومان ظهر لأول مرة على سجادة الكرة الأوروبية في 4 فبراير سنة 2013، رفقة باريس سان جيرمان في مباراة بالدوري الفرنسي ضد فريق سوشو، ومن حينها وهو يصطاد لقب الدوري في أي مكان يذهب إليه.