 روسيا تعلن بدء طباعة أوراق نقدية جديدة لليمن - بوابة الشروق
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روسيا تعلن بدء طباعة أوراق نقدية جديدة لليمن

اليمن - ارشيفية
اليمن - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 17 يونيو 2020 - 8:17 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 يونيو 2020 - 8:17 م
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن بلادها بدأت في طباعة أوراق نقدية جديدة لليمن، وذلك وفقا لعقد تم إبرامه سابقا.

وأكدت المتحدثة أنه وفقًا للعقد، الذي تم توقيعه مع السلطات اليمنية الرسمية في عام 2017 ، تقوم روسيا بطباعة هذه الأوراق النقدية.

وقالت زاخاروفا، تعليقًا على تقارير إعلامية عن احتجاز انفصاليين في اليمن لقافلة تحمل 64 مليار ريال مطبوعة للبنك المركزي اليمني في روسيا، اليوم الأربعاء "بناءً على معلوماتنا، هذا الحادث وقع بالفعل في العاصمة اليمنية المؤقتة، في مدينة عدن".

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