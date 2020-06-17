أحد مؤسسي حزب البديل الألماني: لم يتحقق شيء من وعود التأسيس

أعرب كونراد ادام، أحد المشاركين في تأسيس حزب البديل من أجل ألمانيا عن اعتقاده بأن الحزب فقد الطابع الذي كان مؤسسوه يسعون إلى إضفائه عليه عند تأسيسه.

وكتب ادام في مقال له في صحيفة "دي فيلت" الألمانية الصادرة غدا الخميس :" لم يتحقق شيء من وعود تأسيس البديل بإثراء الطيف التقليدي للأحزاب بلون جديد واضح".

وأضاف ادام أن " حزب البديل فقد في العام السابع بعد تأسيسه، شخصيته واتجاهه وسمته إلى جانب تطلعاته الكبيرة ، بخلاف اندفاعه القديم نحو اليمين".

وتابع ادام أن جماعات الضغط هي التي تهيمن على المشهد اليوم مشيرا إلى أن الحزب ابتعد تماما عن أفكاره الأساسية، وقال إن الحزب " بعدما عرف الرخاء الذي جلبته امتيازات الأحزاب، أصبح راغبا مثله مثل بقية الأحزاب الأخرى في عدم قطع الفرع الذي يجلس عليه بمنتهى الراحة"، وقال إنه بهذا تحول إلى الحزب "الأصغر بين الأحزاب القديمة".

تجدر الإشارة إلى أن كونراد ادام هو الرئيس الشرفي لمؤسسة (ديزدريوس-اراسموس) القريبة من حزب البديل.

وكان ادام قد انتقد حزب البديل في مقال له في صحيفة "فيلت" في ديسمبر الماضي، وكتب آنذاك أن الحزب لديه " علاقة متوترة مع المناخ".