إصابة مروعة لمدافع السيتي بسبب زميله في مباراة أرسنال

تعرض إريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي، لإصابة قوية في مباراة فريقه أمام أرسنال، وذلك في المباراة المقامة على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ28 من البريميرليج.

واصطدم إريك جارسيا بالحارس إيدرسون زميله بالفريق، وبقى على أرض الملاعب للعلاج لعدة دقائق، ولكنه لم يستطع استكمال المباراة بسبب التدخل القوي مع الحارس البرازيلي، ليكمل مانشستر سيتي المباراة منقوصا بعد استنفاذ التغييرات الخمسة.

وتشير نتيجة المباراة حتى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني لتقدم مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة، أحرزها رحيم سترلينج وكيفين دي بروين وفيل فودين.