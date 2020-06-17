 إصابة مروعة لمدافع السيتي بسبب زميله في مباراة أرسنال - بوابة الشروق
الأربعاء 17 يونيو 2020 11:25 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

إصابة مروعة لمدافع السيتي بسبب زميله في مباراة أرسنال

شريف أبوحمد
نشر في: الأربعاء 17 يونيو 2020 - 11:16 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 يونيو 2020 - 11:16 م

تعرض إريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي، لإصابة قوية في مباراة فريقه أمام أرسنال، وذلك في المباراة المقامة على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ28 من البريميرليج. 

واصطدم إريك جارسيا بالحارس إيدرسون زميله بالفريق، وبقى على أرض الملاعب للعلاج لعدة دقائق، ولكنه لم يستطع استكمال المباراة بسبب التدخل القوي مع الحارس البرازيلي،  ليكمل مانشستر سيتي المباراة منقوصا بعد استنفاذ التغييرات الخمسة.

وتشير نتيجة المباراة حتى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني لتقدم مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة، أحرزها رحيم سترلينج وكيفين دي بروين وفيل فودين.

 

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك