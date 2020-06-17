أستراليا ونيوزيلندا تبدأن محادثات تجارية مع بريطانيا

بدأت أستراليا ونيوزيلندا رسيما مفاوضات بشأن الوصول إلى اتفاقات للتجارة الحرة مع بريطانيا وذلك بعد أكثر من أربعة أشهر على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير التجارة الأسترالي سيمون بيرمنجهام اليوم الأربعاء إن بلاده حاولت التوصل إلى اتفاق تجاري محتمل مع بريطانيا منذ 2016. وأضاف في تصريحات للصحفيين في النادي الوطني للصحافة في كانبرا أن "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمثل الآن فرصة جديدة لدولتينا... هذا الاتفاق سيعزز العلاقات الاقتصادية المستقبلية بين بلدينا ويرسل إشارة قوية حول دعمنا المشترك للتجارة الحرة التي سيكون عليها العالم بعد جائحة فيروس كوفيد-19".

يذكر أن بريطانيا هي سابع أكبر شريك تجاري لأستراليا حيث تصل قيمة التبادل التجاري بينهما خلال الفترة من 2018 إلى 2019 إلى 3ر30 مليار دولار أسترالي (8ر20 مليار دولار أمريكي). في الوقت نفسه فإن بريطانيا هي ثاني أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في أستراليا باستثمارات بلغت 127 مليار دولار عام 2019. من ناحيته قال ديفيد باركر وزير التجارة ونمو الصادرات النيوزيلندي إن بلاده سعيدة بكونها ضمن أولى الدول التي تتفاوض على اتفاق تجاري مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي ووصفها بأنها "واحدة من أقدم أصدقائنا".

وقال باركر أثناء الإعلان عن بدء مفاوضات التجارة الحرة مع بريطانيا إنه يأمل في أن تتيح هذه المفاوضات الفرص أمام التجمعات الإقليمية والشركات الصغيرة والمتوسطة.

يذكر أن بريطانيا هي سادس أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا حيث وصل إجمالي التبادل التجاري بينهما إلى حوالي 6 مليارات دولار نيوزيلندي 08ر3 مليار دولار) عام 2019.